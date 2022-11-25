النفط يرتفع وسط خلاف بشأن سقف أسعار الخام الروسي

المصدر: ملبورن - رويترز

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ارتفع النفط في التعاملات المبكرة مقلصاً بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتاً أو 0.2 % إلى 85.47 دولاراً للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5 % عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولاراً للبرميل.

ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الأول الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وقال محللو «إيه.إن.زد ريسيرش» في مذكرة للعملاء: السوق تعتبر سقف الأسعار مرتفعاً للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين.

وذكر المحللون أيضاً أن هناك دلائل على أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود.

وأضافوا إن هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام.

ومن المتوقع أن يظل التداول حذراً قبل اتفاق بشأن سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بتجمع «أوبك+»، في الرابع من ديسمبر.

وكان تحالف «أوبك+» قد وافق في أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.

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