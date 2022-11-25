الصين تدعم الاقتصاد المتعثر بـ70 مليار دولار

المصدر: بكين - رويترز

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أعلنت الصين أنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها احتياطات المرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن نحو 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بـ«كوفيد-19».

وأعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياط للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، من الخامس من ديسمبر. ويأمل البنك تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد ولكن محللين يشككون في إمكان تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفشٍّ جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع أكثر قتامة.

وقال مارك وليامز كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «الخفض سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني توسيع نطاق قيود الإغلاق ولكن قلة من الشركات أو الأسر مستعدة للالتزام باقتراض جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية».

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً واسع النطاق في أكتوبر الماضي. وأدت الزيادة الأخيرة في حالات «كوفيد» إلى تزايد المخاوف في شأن النمو في الربع الأخير من عام 2022. وكان الاقتصاد يتعرض لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.

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