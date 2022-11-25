«بيتكوين» تنخفض مع تراجع الدولار وانهيار «FTX»

المصدر: نيويورك - وكالات

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انخفضت عملة «بيتكوين» مع تراجع الدولار بعدما أبدى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي استعداد المسؤولين لإبطاء وتيرة رفع الفائدة. وتراجعت «بيتكوين» بنسبة 0.41% إلى 16523.75 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين باس».

بينما ارتفعت «إيثريوم» بنسبة 1.70% عند 1193.08 دولاراً، وانخفضت «ريبل» 0.58% إلى 37.67 سنتاً.

ولكن لا تزال هناك حالة من توخي الحذر سائدة بين المستثمرين على مستوى العالم بشأن العدوى المحتملة من انهيار بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس» (FTX). وكانت العملات المشفرة قد عمّقت خسائرها خلال الفترة الماضية مع استمرار تداعيات أزمة منصة «إف تي إكس» على الصناعة. وأعلنت «إف تي إكس»، تقدمها بطلب للإفلاس، مع تنحي رئيسها التنفيذي، سام بانكمان فرايد، عن منصبه، بعد تعرضها لأزمة سيولة حادة، وفشل محاولاتها الحصول على حزمة إنقاذ من لاعبين في الصناعة. وتوقع المحللون لدى «جيه بي مورجان» احتمالية مواجهة أسواق العملات المشفرة لموجة من بيع الأصول على مدار الأسابيع القادمة.

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