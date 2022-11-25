الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع في ضوء ضعف الدولار، بعدما أعطى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر نوفمبر، مؤشرات على أنه قد يبطئ قريباً وتيرة رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1758.14 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1758.50دولاراً. وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد في الأول والثاني من نوفمبر الجاري أن أغلبية كبيرة من صانعي السياسة في البنك متفقون على أنه قد يكون من المناسب قريباً إبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وظل مؤشر الدولار متراجعاً بعدما هبط 1 % الليلة قبل الماضية، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين في الخارج. وأعلن المركزي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر.

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