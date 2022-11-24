خلاف أوروبي بشأن خطة تحديد سقف لأسعار الغاز

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الخميس لمناقشة إمكانية الحد من تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، لكنهم اختلفوا بشأن مقترح لتحديد سقف لأسعار الغاز اعتبره عدد منهم "مهزلة".

وكان من المفترض أن يناقش الوزراء مقترحا للمفوضية الأوروبية تم الكشف عنه قبل يومين ينص على تحديد سقف لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميغاوات ساعة.

لكن العديد من الدول الأعضاء اشتكت من أن الخطة مرفقة بشروط تجعل من المستحيل الاستفادة منها.

وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا لدى وصولها إلى الاجتماع إن "السقف على سعر الغاز الوارد في الوثيقة لا يرضي أي بلد حاليا".

وأضافت "إنها مهزلة بالنسبة لنا بعد هذا الكم الكبير من المحادثات والمقترحات" للوصول إلى السقف المطروح للأسعار.

وانتقدت فرنسا وإسبانيا واليونان أيضا مقترح المفوضية.

وكانت خطة تحديد سقف للأسعار، التي لم تكن المفوضية متحمّسة لها في الأساس، حيّدت بضغط من بلدان مثل ألمانيا وهولندا، كانت تخشى أن تؤدي إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر مثل الأسواق الآسيوية.

مع ذلك، تطالب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل (أي أكثر من نصف بلدان التكتل) بسقف عملي لأسعار الغاز بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات الذي تسببت به الحرب الروسية على أوكرانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز