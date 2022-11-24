تراجع النفط بفعل التوجه لتحديد سعر الروسي

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط أمس، بعد تقارير بأن دول مجموعة السبع ستفرض سقفا سعريا للنفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تداوله عنده حالياً.



وخسرت العقود الآجلة لخام برنت دولارين، أي 2.26 %، إلى 86.36 دولاراً للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار، أي 1.94 بالمئة، إلى 79.38 دولاراً للبرميل.



وفي وقت سابق ارتفعت عقود كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل لكنهما «تخليا عن مكاسبهما إثر تقارير بأن السقف الذي ستفرضه مجموعة السبع على سعر النفط الروسي قد يكون أعلى من المستوى الذي يجري تداوله عنده في الوقت الحالي» .



وقال مسؤول أوروبي أمس إن مجموعة السبع تدرس فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً بين 65 و70 دولاراً للبرميل.

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