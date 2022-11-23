صعود أسهم النمو يعزز مؤشرات وول ستريت قبل اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع صعود أسهم النمو بعد مجموعة مختلطة من البيانات الاقتصادية أدت إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما ينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر للحصول على صورة أوضح لسياسته النقدية الصارمة.

وارتفعت أسهم شركات كبرى، منها أبل ومايكروسوفت ومنصة ميتا بما بين 0.4 و0.7 %.

وقفز سهم شركة تسلا 5.2 %، متفوقاً في الأداء على نظرائه، بعد أن رفعت شركة سيتي جروب سهم صانعة السيارات الكهربائية إلى تصنيف «محايد» من «بيع».

واستفادت الأسهم من انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد ارتفاع أكثر من المتوقع في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.

وعززت البيانات توقعات زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي في ديسمبر. وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت إلى تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من موسم أرباح أفضل مما كان يُخشى، وبعض علامات تباطؤ التضخم وآمال بزيادات أقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 1023 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.42 نقطة أو 0.23 % إلى 34177.52 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.28 نقطة أو 0.41 %إلى 4019.86 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 88.81 نقطة أو 0.79 إلى 11263.21 نقطة.

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