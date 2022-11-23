575 مليون دولار احتيال بعملة مشفرة بأستونيا

المصدر: (سياتل - أ ب)

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قالت السلطات الأمريكية، إن الشرطة في إستونيا ألقت القبض على رجلين متهمين في عملية احتيال بقيمة 575 مليون دولار تتعلق بعملة مشفرة.

وجهت محكمة جزئية في سياتل لائحة اتهام لكل من سيرغي بوتابنكو وإيفان توروغين (37 عاماً) بالتزوير والتآمر لارتكاب عمليات غسل أموال.

وفقاً للائحة الاتهام، عمل المتهمان مع أربعة متآمرين آخرين لم يكشف عن أسمائهم يقيمون في إستونيا وبيلاروسيا وسويسرا. قال ممثلو الادعاء، إن المشتبه بهما خدعا مئات الآلاف من الأشخاص بين عامي 2015 و2019 لشراء عقود لخدمة تعدين عملات مشفرة تسمى (هاش فلير) والاستثمار في مصرف عملة افتراضية يسمى (بوليبيوس).

وأكد الادعاء أن الشركات كانت تعمل في حقيقة الأمر كتسويق هرمي (مشروع احتيال هرمي)، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.

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