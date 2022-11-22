5 مليارات دولار وديعة سعودية بالمركزي التركي

المصدر: دبي - رويترز

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قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية أمس إن السعودية وتركيا تناقشان إيداع الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال المتحدث في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار لرويترز «نجري نقاشاً في المرحلة النهائية لإيداع خمسة مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي (التركي)».

وأحجم المركزي التركي عن التعليق على الأمر. وقال مسؤول تركي مطلع إن المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.

ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 %، ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

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