52.6 تريليون دولار أصول المصارف الصينية في 9 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

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شهدت أصول المؤسسات المالية المصرفية الصينية توسعاً مطرداً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن اللجنة، وهي أعلى هيئة لتنظيم البنوك في البلاد، أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المذكورة بلغ 9ر373 تريليون يوان (نحو 52.59 تريليون دولار) في أواخر سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 10.2 % على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات تفصيلية للأصول أن البنوك التجارية الكبرى استحوذت على 41.3 % من الإجمالي، في حين احتلت البنوك التجارية المساهمة نسبة 17.4 %. وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحاً صافية مجمعة بلغت 1.7 تريليون يوان خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 1.2 % عن العام السابق.

وحتى نهاية سبتمبر، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.66 %، مسجلة انخفاضاً عن مستوى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

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