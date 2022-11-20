«جولدمان ساكس»: بضعة فصول تفصلنا عن قمة الدولار

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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قال بنك «جولدمان ساكس» إن الوصول لذروة أداء الدولار يظل على بعد بضعة فصول أخرى، مع التكهنات المتزايدة بشأن انتهاء فترة صعود العملة الأمريكية. وذكر محللو البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية أنه بناءً على الدورات التاريخية فإن ذروة الدولار الأمريكي عادة ما تتزامن مع القاع في مؤشرات النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، وتخفيف السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف «جولدمان ساكس»: قمة الدولار ستظل على ما يبدو على بعد عدة فصول، الفيدرالي لن يتجه لانتهاج السياسة التيسيرية حتى عام 2024، والنمو الاقتصادي الأمريكي لن يصل إلى القاع قريباً. وأشار البنك إلى أن الدولار الأمريكي تلقى الدعم من النشاط الاقتصادي الأمريكي المستقر، ومعدلات التضخم المرتفعة رغم عمليات رفع الفائدة المستمرة. ويرى البنك الاستثماري أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد آفاقاً أفضل مقارنة بالوضع في منطقة اليورو، كما أنه أقل حساسية لعمليات رفع الفائدة، وهو ما يدعم الدولار.

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