جوتام أداني: 30 تريليون دولار اقتصاد الهند في 2050

المصدر: (نيودلهي - د ب أ)

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توقع جوتام أداني، أغنى رجل في آسيا، أن يبلغ حجم اقتصاد الهند 30 تريليون دولار بحلول عام 2050، وهي قفزة تبلغ نحو عشرة أمثال حجمه الحالي مدفوعة بزيادة الاستهلاك والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال في مؤتمر في مومباي إن إجمالي الناتج المحلي الهندي قد يبدأ في النمو بواقع تريليون دولار كل 12 إلى 18 شهراً خلال العقد المقبل، ما يعزز وضعه كمقصد استثماري. وأضاف أن نصيب الهند من إجمالي الناتج المحلي العالمي من المرجح أن يتجاوز 20 % بحلول 2050.

وأكد أداني، الذي يعمل في مجالات متعددة من الفحم إلى الموانئ، مجدداً، التزام مجموعته باستثمار 70 مليار دولار في سلسلة الطاقة النظيفة، وقال إنه من المرجح أن يعني النمو الاقتصادي أن استهلاك الطاقة في الهند سوف يرتفع بواقع 400 % بحلول 2050، وأن البلاد سوف تلتزم بتحول لا مثيل له في مجال الطاقة لتلبية هذا الطلب.

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