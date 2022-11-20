«إينيل» الإيطالية تدرس بيع عملياتها في بيرو بـ 5 مليارات دولار

المصدر: روما - وكالات

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تدرس شركة «إينيل» الإيطالية، بيع عملياتها في بيرو، في وقت تبحث فيه عن وسائل لخفض الديون وتمويل استثمارات جديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتعمل أكبر شركة للمرافق في إيطاليا مع مستشارين بشأن البيع المحتمل، والذي يمكن أن تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار، حسبما قال الأشخاص.

وأوضح أحد الأشخاص أن عمليات «إينيل» الإيطالية في بيرو جذبت اهتماماً أولياً من جانب مستثمرين استراتيجيين وصناديق استثمار.

وارتفعت أسهم «إينيل» 3.1% أول من أمس، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 52.2 مليار يورو (54.2 مليار دولار).

وذكرت وكالة «بلومبرغ» في وقت سابق من نوفمبر أن «إينيل» التي خفضت أخيراً ربحها المستهدف لعام 2022 في أعقاب أزمة الطاقة العالمية، تستكشف بيع الأصول خارج إيطاليا، في محاولة منها لتقليل تراكم ديونها وتمويل استثمارات جديدة.

وبلغت أرباح «إينيل» قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في بيرو، 465 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من 2022، أي أقل من 4 % من إجمالي أرباح المجموعة البالغة 12.4 مليار يورو تقريباً، وفقاً لنتائجها خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التنفيذي لـ «إينيل»، فرانشيسكو ستاراشي، عن نية بيع عمليات الشركة في بيرو عندما يقدم خطة العمل للفترة بين 2023 - 2025 في 22 نوفمبر، حسبما قال أحد الأشخاص.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشة معلومات سرية، إن المداولات جارية وليس هناك يقين بأنها ستؤدي إلى إحراز نتائج ملموسة. ورفض ممثل شركة «إينيل» التعليق.

وأعلنت «إينيل» بالفعل عن عمليات بيع مع تأثير متوقع على صافي الديون بنحو 4 مليارات يورو بحلول نهاية العام. وتشمل تلك العمليات بيع كامل الحصة في وحدتها الروسية، وكذلك الأصول في البرازيل وتشيلي.

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