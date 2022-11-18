لاجارد تتوقع مزيداً من ارتفاع معدلات الفائدة بمنطقة اليورو

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن منطقة اليورو بحاجة إلى أن تتأهب لزيادات في معدلات الفائدة، وذلك خلال استعراضها لجهود البنك لمكافحة التضخم. وأضافت في كلمة المؤتمر المصرفي الأوروبي بمدينة فرانكفورت الألمانية: نتوقع مزيداً من رفع المعدلات. وفي النهاية، سوف نرفع المعدلات إلى مستويات تخفض التضخم مجدداً إلى نسبتنا المستهدفة متوسطة الأجل في الوقت المناسب.

ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم 2 %. ولكن في أكتوبر أظهرت البيانات أن المعدل في منطقة اليورو جاء أعلى بواقع 10.6 % عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويبلغ معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 10.4 %.

وأشارت لاجارد إلى أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي قد ارتفعت، رغم وجود القليل من المفاجآت الإيجابية أخيراً في بيانات إجمالي الناتج المحلي. وأضافت: تتسم معدلات الفائدة بكونها الأداة الرئيسة لتعديل موقف سياستنا وستظل كذلك. ولكننا أيضاً بحاجة إلى تطبيع آليات سياستنا الأخرى، وبالتالي تعزيز الدافع من سياسة الأسعار لدينا.

وأشارت إلى أن الجهود التي بذلت خلال العقد الماضي لتحقيق الاستقرار على اقتصاد منطقة اليورو تعني أن البنك المركزي الأوروبي اشترى كميات كبيرة من السندات الحكومية الأوروبية. والآن يجب بيعها لتخفيف دفاتر المحاسبة التابعة للبنك المركزي الأوروبي. وقالت: في ديسمبر سوف نضع المبادئ الرئيسية لخفض حيازة السندات في إطار برنامج شراء الأصول الخاص بنا.

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