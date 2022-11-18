خسائر أسبوعية للذهب رغم الصعود

المصدر: لندن - رويترز

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صعدت أسعار الذهب بفعل تراجع الدولار الأمريكي، لكنها تكبدت أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16 % إلى 1763.65 دولاراً للأوقية مسجلاً خسارة أسبوعية 0.4 %. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1765.60 دولاراً للأوقية.

وذكرت فيتش سلوشنز في مذكرة أن الذهب ما زال يتلقى الدعم من مخاوف الركود المتزايدة، والحرب الأوكرانية المستمرة وصعود الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.12 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 % إلى 984.48 دولاراً للأوقية. وزاد البلاديوم 0.7 % إلى 2020.19 دولاراً للأوقية. لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.

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