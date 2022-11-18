تراجع النفط بسبب مخاوف الطلب

المصدر: لندن - رويترز

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قلص النفط مكاسب مبكرة مع اتجاهه لتسجيل انخفاض أسبوعي حاد بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين والمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.1 % لتصل إلى 89.65 دولاراً للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيراً عن أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولاراً للبرميل. فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.2 % إلى 81.77 دولاراً للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 8 % حتى الآن هذا الأسبوع، بينما انخفض خام برنت بأكثر من 6 %.

ودعم انخفاض الدولار أسعار النفط نظراً لأن تراجع العملة الأمريكية يجعل النفط أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى. وقال محللون إن المخاوف بشأن إغلاق محتمل بالصين للحد من زيادة الإصابات بـ«كوفيد 19»، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل، والمخاوف من المزيد من الرفع لأسعار الفائدة بما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، ألقت بظلالها على السوق.

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