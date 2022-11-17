النفط ينخفض بضغط توقعات الطلب الصيني

المصدر: لندن - رويترز

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واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس مع انحسار التوترات الجيوسياسية، في حين أدت زيادة الإصابات بـ«كوفيد19» في الصين إلى زيادة المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وقالت بولندا وحلف شمال الأطلسي الأربعاء إن صاروخاً سقط في بولندا، العضو في الحلف، ربما يكون انطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ناتجاً عن ضربة روسية، وخفف هذا المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا وامتدادها إلى أنحاء المنطقة.

وانخفض خام برنت 1.09 دولار، أو 1.2 %، إلى 91.77 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 1.9 %، إلى 83.98 دولاراً للبرميل.

وسجلت الصين زيادة يومية في حالات الإصابة بـ«كوفيد19». وقالت رويترز إن المصافي الصينية طلبت خفض حجم مشتريات الخام السعودي في ديسمبر في الوقت الذي خفضت فيه أيضاً من حجم شراء الخام الروسي.

وفي حين أن عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد19» في الصين قليل مقارنة ببقية دول العالم، إلا أنها تطبق سياسات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا مما يقلل الطلب على الوقود.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من الأرقام الرسمية التي كشفت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من 5 ملايين برميل المتوقعة في الأسبوع الأخير.

كما تشح الإمدادات في نوفمبر مع تطبيق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين جميعاً باسم «أوبك+» أحدث ضوابط الإنتاج لدعم السوق.

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