الاتحاد الأوروبي يتجه لإنهاء الموسم باحتياطيات مريحة من القمح

المصدر: د ب ا

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أكد المحللون في شركة الاستشارات الفرنسية ستراتيجي جرينز في تقرير أن مخزون الاتحاد الأوروبي من القمح سوف ينتهي في موسم 2022 - 2023 بمستوى "مريح للغاية".

وقال المحللون في التقرير الذي تلقت وكالة بلومبرغ للأنباء نسخة منه عبر البريد الإلكتروني أن أكبر قدر من الإمدادات سوف يكون في شرق أوروبا حيث إن دول شرق الاتحاد الأوروبي لم يكن لديها صادرات قوية حتى الآن الموسم الجاري.

ويرجع هذا إلى المنافسة الشرسة بين الإمدادات الروسية والأوكرانية.

ويجب أن تكون إمدادات الذرة الأوروبية في "حالة توازن" حيث إن الواردات من البرازيل وأوكرانيا تساعد في التعويض عن المحاصيل المحلية التي ضربها الجفاف.

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