ماسك لموظفي «تويتر»: التزموا بنظام عمل صارم أو غادروا

المصدر: نيويورك - رويترز

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يبدو أن القلق والخوف سيظلان مسيطرين على من بقي من موظفي «تويتر» بعد قرار المالك الجديد للشركة إيلون ماسك، إلغاء 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة، حيث وجه تهديده للفريق المتبقي بأنه من الممكن أن يلحقوا بزملائهم الذين تم إنهاء خدماتهم إذا لم يلتزموا بنظام عمل صارم.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن ماسك قوله لموظفي الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «عليكم أن تلتزموا بنظام العمل الصارم الجديد أو غادروها». كما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه طلب من الموظفين النقر على رابط يؤكد التزامهم بنظام «تويتر» الجديد، وأضاف أن أي شخص لم يفعل ذلك، بحلول الخامسة مساء أمس الخميس، سيحصل على مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، قال ماسك إنه سيتم إعادة إطلاق الاشتراك في خدمة علامة التحقق الزرقاء على «تويتر» في 29 نوفمبر، في تأخير طفيف عن جدوله الزمني المبدئي لإعادة الخدمة على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك في تغريدة: «تأجيل إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء حتى 29 نوفمبر للتأكد من أنها قوية للغاية». وقال ماسك إنه في الإصدار الجديد، سيؤدي تغيير الاسم الذي تم التحقق منه إلى فقدان العلامة الزرقاء حتى يتم تأكيد الاسم من قبل «تويتر» للوفاء بشروط الخدمة.

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