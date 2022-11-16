انخفاض عجز الموازنة في الصين إلى 6.66 تريليونات يوان هذا العام

المصدر: د ب ا

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أظهر بيان لوزارة المالية الصينية تراجع عجز الموازنة إلى 66ر6 تريليونات يوان (دولار يساوي 08ر7 يوان) حتى الآن هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء أن بيان الوزارة أظهر أن الايرادات العامة خلال أول عشرة أشهر من العام انكمشت بنسبة 5ر4% لتصل إلى 34ر17 تريليون يوان.

وتراجعت إيرادات الضرائب، التي يتم دفعها على العقارات لدى بيعها أو شراؤها بنسبة 4ر25% على أساس سنوي.

وارتفع الانفاق العام بنسبة 4ر6% على أساس سنوي ليصل إلى 63ر20 تريليون يوان.

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