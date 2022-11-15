انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث

المصدر: طوكيو - د ب أ

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أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو إجمالي الناتج المحلي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.1% بعد نموه بنسبة 4.6 % سنوياً وفقاً للبيانات المعدلة وبنسبة 3.5 % وفقاً للبيانات الأولية خلال الربع الثاني.

وبلغ معدل انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقارنة بالربع الثاني 0.3 %، في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل نمو ربع سنوي بمعدل 0.3 % بعد نموه ربع السنوي خلال الربع الثاني بنسبة 1.1% وفقاً للبيانات المعدلة وبنسبة 0.9 % وفقاً للبيانات الأولية.

وأشارت بيانات مكتب الحكومة إلى نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني بنسبة 1.5 %، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.1 % بعد نموه بمعدل 2.4 % خلال الربع الثاني.

وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال الربع الثالث بنسبة 0.7 % مقارنة بالربع الثاني، في حين زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3 % خلال الفترة نفسها.

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