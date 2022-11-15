تباطؤ نمو الناتج الصناعي الصيني في أكتوبر

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي للصين خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق. وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي سجل خلال الشهر الماضي نمواً بمعدل 5% سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5.2 % بعد نموه بمعدل 6.3 % خلال سبتمبر الماضي.

وأضاف مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في الصين تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 % سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون نمواً بمعدل 1% بعد نموها بمعدل 2.5 % خلال سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه زاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.8 % وهو ما يقل عن التوقعات وكانت 5.9 %، وهي نسبة النمو نفسها خلال الشهر السابق.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى استقرار معدل البطالة عند مستوى 5.5% خلال الشهر الماضي دون تغيير يذكر عن الشهر السابق، ومتفقاً مع توقعات المحللين.

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