خزانات الغاز الألمانية امتلأت بنسبة 100 %

المصدر: أ ف ب

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أعلنت ألمانيا الثلاثاء أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماماً، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء محرومة من الطاقة الروسية.

وأوضحت وكالة الشبكة الفدرالية في تحديث يومي "يبلغ مستوى التخزين في ألمانيا 100 في المئة"، مشيرة إلى أن بعض منشآت التخزين كانت قادرة على استيعاب كميات إضافية من الغاز وأن التخزين "يمكن أن يستمر حتى عندما تكون السعة 100 في المئة".

يعمل أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد أن كان يعتمد بشدة على واردات الغاز الروسي، جاهدا لتعزيز احتياطاته بعدما قطعت روسيا الإمدادات عقب غزوها لأوكرانيا في فبراير.

وكانت الحكومة الألمانية تهدف إلى أن تكون منشآت تخزين الغاز لديها ممتلئة بنسبة 95 في المئة بحلول نوفمبر لكنها وصلت إلى الهدف في وقت مبكر منتصف أكتوبر.

ويعود ذلك جزئيا إلى جهود الحكومة لإيجاد إمدادات بديلة، خصوصا من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل النروج والولايات المتحدة.

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