الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: نيويورك - رويترز

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1779.94 دولاراً للأوقية مسجلاً أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1783.50 دولاراً.

وتراجع الدولار 0.6 % ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأشارت لايل برينارد، نائبة رئيس الاحتياطي الاتحادي، إلى أنه من المرجح أن يبطئ المركزي الأمريكي قريباً زيادات أسعار الفائدة، مع التأكيد على أن البنك لا يزال لديه المزيد من الخطوات.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولاراً منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.

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