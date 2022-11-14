وزير الخزانة البريطاني: استعدوا لرفع الضرائب

المصدر: (لندن- أ ب)

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حذر وزير الخزانة البريطاني، جيرمي هانت، أمس، من أزمة إنفاق مقبلة وزيادات ضريبية للبريطانيين، الذين يعانون ضائقة مالية، بينما يحاول سد الثقب الأسود في الوضع المالي للبلاد.

وشبه هانت نفسه بشخصية سكروج (البخيل) قبل بيان الخريف المقرر يوم الخميس، حين سيطلع البرلمان على تدابير الميزانية الحكومية، مشيراً إلى أنه اضطر إلى اتخاذ «قرارات صعبة للغاية»، خلال محاولته للحد من التضخم، وإعادة الاقتصاد إلى الاستقرار. وأكد هانت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه يصب تركيزه على خفض الركود المتوقع، وحذر من أن الجميع يمكن أن يتوقعوا سداد المزيد من الضرائب.

كما قال هانت: «أنا وزير خزانة محافظ، وأعتقد أنني أوضحت تماماً أن الضرائب سترتفع، وهذا أمر صعب للغاية بالنسبة لي، لأنني دخلت السياسة لأفعل العكس تماماً».

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