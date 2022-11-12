اليابان تؤسس شركة عملاقة لإنتاج أشباه الموصلات

المصدر: طوكيو - وام

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كشف وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا عن استراتيجية للإنتاج المحلي للرقائق المتطورة من خلال شركة جديدة أسستها ثماني شركات يابانية رائدة، بينها تويوتا وسوني ومصرف ميتسوبيشي طوكيو، وتعهد بدعم قدره 70 مليار ين (494 مليون دولار).

وبينما تحتدم المنافسة الدولية لتأمين الجيل التالي من أشباه الموصلات، تهدف الحكومة اليابانية إلى إنتاج شرائح دون 2 نانومتر محلياً من خلال شراكة مع الشركات الثماني.

وقال نيشيمورا إن أشباه الموصلات هي تقنية رئيسية يمكنها أن تجلب ابتكارات كبيرة في مجالات تقنيات الكم والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أداء دور في رقمنة المجتمع الياباني وإزالة الكربون.

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