انخفاض قوي للدولار أمام الين الياباني

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انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد أمام العملة اليابانية وأغلق عند 138.6 يناً متأثراً بصدور بيانات جديدة أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وكان الين يحوم حول قيمة 146 مقابل الدولار قبل يوم من الإعلان عن تلك البيانات وقفز بمقدار 6 ينات بعد ذلك. وهو أول ارتفاع فوق 145 منذ 21 أكتوبر عندما تدخلت الحكومة اليابانية وبنك اليابان لدعم العملة.

وفي سوق الأسهم في طوكيو أغلق مؤشر نيكاي عند أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة مرتفعاً 3% تقريباً بدعم من قوة الين مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أثارت تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر نيكاي المكون من 225 إصداراً 817.47 ين أو 2.98٪؜ عن يوم الخميس الى 28,263.57 ين متجاوزاً الحد الحساس نفسيا 28 ألفًا للمرة الأولى منذ 13 سبتمبر.

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