آمال إبطاء وتيرة رفع الفائدة تنعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم – رويترز

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ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس بدعم تزايد آمال رفع الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ فضلاً عن تحسن أداء شركات السلع الأولية والفاخرة في بورصات أوروبا كما شملت الارتفاعات بورصة طوكيو إذ سجل مؤشر نيكاي أعلى مستوى في شهرين.

وفتحت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» على ارتفاع معززة مكاسب الجلسة السابقة بعدما زادت بيانات عن تباطؤ التضخم من التوقعات أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وارتفع مؤشر داو جونز 82.38 نقطة أي 0.24%، إلى 33797.75 نقطة عند الفتح.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 7.35 نقاط، أي 0.19%، إلى 3963.72 نقطة، كما زاد ناسداك 10.60 نقاط، أي 0.10%، إلى 11124.75 نقطة. واستهلت الأسهم الأوروبية التعاملات على ارتفاع، إذ عززت أنباء تخفيف الصين قواعد كوفيد الصارمة الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والفاخرة.

وزاد مؤشر ستوكس 0.4% في التعاملات، وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 10.9% إلى قمة المؤشر. وارتفعت أسهم الشركات الكبرى للسلع الفاخرة المنكشفة على الصين بين 1.2 و3.7%، ما صعد بمؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو إلى 0.7%. وأنهى مؤشر نيكاي الياباني التعاملات عند أعلى مستوى في شهرين وقفز نيكاي 2.98% ليغلق عند 28263.57 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 سبتمبر وزاد المؤشر 3.91% الأسبوع الماضي وحقق مكاسب ثالث أسبوع على التوالي. وارتفع مؤشر توبكس 2.12% إلى 1977.76 نقطة وصعد 3.26% هذا الأسبوع.

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