«فاو»: مستوى قياسي في تكاليف استيراد الغذاء 2022

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس إن تكاليف واردات الغذاء في العالم تتجه صوب تسجيل ما يقرب من تريليوني دولار 2022 ما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقراً التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل. وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في مارس بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها العام الماضي.

وتؤثر الزيادة بشكل أكبر غير متناسب في الدول الهشة اقتصادياً، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل.

وذكرت في تقريرها لتوقعات الغذاء «هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي».

وقالت «فاو» إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10 % على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعاً سابقاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز