أرباح الشركات ومكاسب النفط تدعم الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رويترز

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ارتفعت الأسهم المحلية خلال التعاملات أمس بدعم من أرباح الشركات، فضلاً عن زيادة أسعار النفط بعد تخفيف الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعض قيود مكافحة «كوفيد19». وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 % بفضل زيادة سهم مجموعة ملتيبلاي 5 %. وقفز سهم شركة إشراق للاستثمار 11.4 %خلال يوم التداول بعد تسجيل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق بلغت 474.2 مليون درهم (129.13 مليون دولار) مقارنة مع أرباح 17.2 مليون درهم (4.68 ملايين دولار) قبل عام. كما صعد سهم هيلي القابضة، التي كانت تعرف من قبل باسم فودكو القابضة، 4.5 % بعد تحولها للربحية في الربع الثالث. وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 1.4 % على أساس أسبوعي إذ واصلت مكاسبها لرابع أسبوع على التوالي وفقاً لبيانات رفينيتيف. وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.7 % وصعد سهم إعمار العقارية 1.6 % في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 %.

وقفز سهم شعاع كابيتال 8 % مع تحقيق الشركة أرباحاً 19.9 مليون درهم في الربع الثالث بدعم من أرباح قوية نتجت عن خفض التكاليف ومبادرات ترشيد التكاليف وصعد المؤشر 1.7 % على أساس أسبوعي وفقاً لبيانات رفينيتيف.

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