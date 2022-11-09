النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً، أو 0.7 %، إلى 94.62 دولاراً للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتاً، أو 0.8 %، إلى 88.15 دولاراً للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو 3 %.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، في حين قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.

وفي الأسبوع الماضي، علقت الأسواق آمالها على مضي الصين نحو تخفيف قيود كوفيد 19، لكن في بداية الأسبوع الجاري قال مسؤولو الصحة إنهم ملتزمون بنهج صارم لاحتواء العدوى.

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