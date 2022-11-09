بعد "تويتر".. "ميتا" تستعد لموجة تسريح كبيرة

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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سيراً على نهج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد استحواذه على "تويتر"، أعلن مارك زوكربيرج، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميتا"، أن شركته ستبدأ في تسريح موظفين في قطاعات عدة، اعتباراً من اليوم.

ومن المرجح أن تصل التخفيضات إلى آلاف الموظفين، وتأتي وسط تراجع أسعار أسهم "ميتا" وخسائر المليارات في مشروعها الرائد "ميتافيرس".

وقال مؤسس فيسبوك في اجتماع للمديرين التنفيذيين، الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن تخفيضات واسعة النطاق، مع مواجهة فرق التوظيف والأعمال للخسائر، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن المرجح أن تصل التخفيضات في الشركة التي عانت من خسارة كبيرة في القيمة السوقية وانخفاض الإيرادات، إلى آلاف الموظفين.

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