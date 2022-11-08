رئيس «بوما» ينتقل لمنافستها «أديداس»

المصدر: هيرتسوجناوراخ - د ب أ

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أعلنت شركة «أديداس» الألمانية للمستلزمات الرياضية أن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «بوما» الألمانية المنافسة لها، بيورن جولدن، سيكون الرئيس التنفيذي الجديد لها. وأوضحت «أديداس» أن التغيير سيتم في الأول من يناير المقبل.

وكانت «بوما» قد أعلنت رحيل النرويجي جولدن كرئيس لمجلس إدارتها بحلول نهاية العام الجاري بعد تسع سنوات من الإدارة الناجحة. وكانت «أديداس» أعلنت في نفس اليوم أنها تجري محادثات مع جولدن لتولي رئاسة مجلس إدارتها.

وأعلنت «بوما» أنها ستعين أرنه فروينت مديراً تنفيذياً لها ورئيساً لمجلس إدارتها، موضحة أن فروينت سوف يحصل على عقد مدته 4 سنوات، ويسري بدءاً من الأول من يناير المقبل. وعمل فروينت لشركة «بوما» لأكثر من 10 سنوات، وكان عضواً في مجلس الإدارة، كمدير تجاري منذ يونيو عام 2021.

وسيخلف جولدن في «أديداس»، كاسبر رورشتيد، الذي اتفق من قبل في أغسطس الماضي مع مجلس الإشراف على تسليم منصب المدير التنفيذي بحلول عام 2023. وتولى رورشتيد الرئيس التنفيذي لأديداس منذ عام 2016.

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