كل شيء تغير الآن.. صربيا تحمي نفسها من تداعيات العقوبات على روسيا

المصدر: د ب ا

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تدرس صربيا استعادة حصة الأغلبية بشركتها " الرئيسية للنفط" ان إي اس" من شركة جازبروم نيفت، وذلك ضمن سبل حماية البلاد من تداعيات العقوبات على روسيا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فوتشيتش قال إن صربيا تدرس أيضا التعاون بصورة وثيقة مع المجر لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا.

وقال " من الجنون إننا لم نفكر في التواصل مع بعضنا البعض وبناء مثل شبكة البنية التحتية هذه من قبل".

وأضاف" نحن لسنا معتادون على الحروب في أوروبا، ولكن الآن الوضع مختلف. تغير كل شيء تقريبا. لذلك نحن في عجلة من أمرنا".

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