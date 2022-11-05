المنظمة العالمية للإسمنت تؤكد التزام الصناعة الإقليمية بإزالة الكربون

المصدر: دبي – البيان

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أكدت المنظمة العالمية للإسمنت، التزام الصناعة في المنطقة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية من غاز ثاني أكسيد الكربون، وأشارت المنظمة في بيانها إلى إجماع المتحدثين في مؤتمرها السنوي الذي انعقد مؤخراً لأول مرة في دبي، على هذه القضية باعتبارها أولوية قصوى بعد تقييم كافة التحديات والعقبات التي تواجه صناعة الإسمنت الإقليمية والعالمية على حد سواء.

وركز الحدث في نسخته هذا لعام، على تحديات المناخ المتمثلة بالحد من الانبعاثات الكربونية إلى جانب مشاركة الرؤى الرامية إلى خفض تكاليف الإنتاج، وأشار المشاركون في كلماتهم خلال فعاليات المؤتمر إلى أن التحدي الأبرز لإزالة الكربون لا يكمن في التكنولوجيا الضرورية لذلك، بل بالإرادة الحقيقية والخطوات العملية التي يجب على رواد الصناعة اتخاذها بهذا الإطار.

خريطة طريق

وفي نفس السياق، قدمت شركة A3&Co، الشريك الرئيسي للمؤتمر بالتعاون مع المنظمة العالمية للإسمنت خريطة طريق لإزالة الكربون من الصناعة، والتي وفرت للحضور شرحاً مفصلاً حول الآليات والخطوات الممنهجة التي يمكن لمنتجي الإسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتمادها لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 47٪. ولعل أبرز الخطوات التي تضمنتها توصيات الخطة المقدمة؛ التميز التشغيلي وتحسين محفظة المنتجات عبر كامل سلسلة القيمة، باستخدام أنواع الوقود البديلة والطين المكلس أو الأسمنت البلوري.

علامة فارقة

وأكد عمرو نادر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة A3&Co.، على أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالذات كونه سيشكل علامة فارقة ونقطة ارتكاز أساسية لبناء مستقبل مستدام لصناعة الإسمنت الإقليمية مشيراً، إلى إجماع المشاركين والمتحدثين حول أهمية الحوافز الاقتصادية في تسريع التقدم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية من غاز ثاني أكسيد الكربون، أما على الصعيد العالمي فقد لفت نادر أن صناعة الإسمنت تعد من أكبر القطاعات المسؤولة عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث إن كل دولار واحد من الإيرادات ينشأ عنه 6.9 كيلو جرامات من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وفقاً لأحدث تقارير ماكينزي. لذلك يجب على الحكومات رفد الصناعة بالحوافز الضرورية مثل تسعير الكربون وتطوير المعايير الخضراء لتعهيد المشاريع العامة لما من شأنه تسريع وتيرة التقدم بهذا الإطار.

واستعرض ماهندرا سينجي، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للإسمنت، والرئيس التنفيذي لشركة Dalmia Cement (Bharat) Ltd، ما يمكن تحقيقه عندما تكون الإدارة متوافقة على ذات الأهداف وتمتلك الإرادة والتصميم لتحقيق ذلك، حتى في بلد مثل الهند، حيث لا يوجد تسعير للكربون. وأوضح سينجي أن شركة Dalmia، استطاعت منذ يونيو 2022، تحقيق أقل انبعاثات من أي شركة إسمنت كبرى في أنحاء العالم، بمتوسط انبعاثات يبلغ 486 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الإسمنت.

وأضاف سينجي: «لقد أثمرت جهودنا، تحقيق واحدة من أقل البصمات الكربونية عبر صناعة الإسمنت العالمية، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر شركات الإسمنت ربحية في الهند».

وبدوره، أعرب إيان رايلي، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للإسمنت، عن سعادته لنجاح هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر الذي ينعقد في دبي لأول مرة بتاريخ المنظمة، بعد أن استقطب نخبة بارزة من الخبراء ورواد الصناعة في العالم، منوهاً في الوقت ذاته بأبرز القضايا التي تناولها المؤتمر خاصة، الخطوات العملية والاستراتيجية المصممة لخفض الانبعاثات وتكاليف الإنتاج في الوقت نفسه والتي من شأنها تحقيق التوازن الأمثل للكوكب والاقتصاد، وأعرب رايلي عن أمله في أن تحث خريطة الطريق المقترحة جميع المعنيين، على إعادة التفكير في نهج وآليات العمل المتبعة وتسريع اتخاذ الخطوات العملية بهذا الاتجاه.

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