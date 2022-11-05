التشيك: أكثر من ربع الأسر تشتري أرخص الأغذية والملابس

المصدر: د ب ا

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أظهر استطلاع للرأي أن نصيب الأسر التشيكية التي لا يمكنها سوى تحمل تكلفة شراء أرخص الأغذية والملابس زاد من 18% العام الماضي إلى 26% العام الجاري، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

وجاء في الاستطلاع أن نحو ثلثي الأسر التشيكية أي 63% لديها ما يكفي من المال لتغطية الاحتياجات الأساسية والنفقات الكبيرة، ومازال لديهم القدرة على الادخار، مقارنة بـ75% العام الماضي. أجرت شركة "سيتم/مارك" لأبحاث التسويق الاستطلاع لصالح شركة إدارة الديون "كروك".

وارتفع نصيب الأسر التي لا يمكنها تحمل شراء ملابس من 5 إلى 8%، بينما زاد عدد الأسر التي لا يكفي دخلها لشراء الأغذية الأساسية إلى 3%.

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