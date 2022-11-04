البنك المركزي الأوروبي : هناك حاجة لرفع سعر الفائدة إلى مستوى تقييدي

المصدر: د ب ا

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه قد يكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة إلى مستوى تقييدي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف، عند 2 %.

وأضافت لاجارد في تالين، عاصمة إستونيا، أنه بعد زيادة تكاليف الاقتراض بواقع نقطتين مئويتين خلال ثلاثة أشهر، قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي أن يصل بهما إلى نقطة يمثلان عندها مكابح للاقتصاد.

وتشهد إستونيا أسوأ زيادة في أسعار المستهلك في منطقة اليورو، والتي تجاوزت 25 %.

ولا يزال مسؤولو المركزي الأوروبي يؤمنون بالحاجة إلى مكافحة التضخم، رغم أن انكماشا اقتصاديا يلوح في الأفق، كما تخفف بعض البنوك المركزية وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة.

وحذرت لاجارد أمس الخميس من إمكانية حدوث "ركود معتدل"، لكنها أشارت إلى أنه لن يكون كافيا في حد ذاته لكبح جماح ارتفاع الأسعار، والذي صار أعلى بخمسة أمثال نسبة2 % المستهدفة.



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