18 دولاراً مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

المصدر: وام

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 18 دولاراً في التعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% أو ما يعادل 18.86 دولار لتصل إلى 1648.45 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:07 صباحاً بتوقيت الإمارات".

فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر ما نسبته 1.2% تعادل 19.75 دولاراً لتصل إلى 1650.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.84% إلى 19.78 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.87% إلى 931.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 1.07% إلى 1814.78 دولار.

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