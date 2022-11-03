مخاوف رفع الفائدة تضغط على «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

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استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولات اليوم الخميس على تراجع، إذ ارتفعت العوائد وسط مخاوف من أن دورة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لم تنته بعد، رغم تلميحات بأن الزيادات المقبلة ستكون بحجم أقل.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 162.71 نقطة تعادل 0.51 % عند الفتح إلى 31985.05 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 26.44 نقطة أو 0.70 % إلى 3733.25 نقطة.

أما المؤشر ناسداك المجمع فنزل 125.35 نقطة أو 1.19 % إلى 10399.45 نقطة عند بدء التداولات.

وبدأت الأسهم الأوروبية التداولات على انخفاض حاد بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أي آمال في تخفيف سياسات التشديد النقدي التي تستهدف كبح التضخم، بل وألمح إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة 1.5 %.

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 0.1 % تقريباً.

ورفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء، وأعلن رئيسه جيروم باول أن الزيادات المستقبلية قد تكون أصغر، وقال إن «المستوى النهائي» لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعاً قبل ذلك.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا 2.1 %، وقاد سهم فلوتر إنترتينمنت الخسائر بعد أن أمرت هيئة الرقابة على الجرائم المالية في أستراليا بإجراء تدقيق لشركة سبورتسبت، أكبر شركة في البلاد للمراهنات عبر الإنترنت، التي تديرها فلوتر.

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