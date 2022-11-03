أسعار الذهب ترتفع وتربح 3 دولارات في المعاملات الفورية

المصدر: وام

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% أو ما يعادل 3.02 دولار لتصل إلى 1637.95 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:28 صباحاً بتوقيت الإمارات".

فيما خسرت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر ما نسبته 0.6% تعادل 10 دولارات لتصل إلى 1639.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.34% إلى 19.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.13% إلى 938.05 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1864.28 دولار.

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