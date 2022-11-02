«الفيدرالي الأمريكي» يرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد اليوم.

وقرر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه، زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 3.75% و4%.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022، والمرة الرابعة على التوالي التي يرفعها بمقدار 75 نقطة أساس.

وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر الماضي ومثلها في يوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز