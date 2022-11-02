تراجع أرباح «سيليكون موشن تكنولوجي» بالربع الثالث

المصدر: تايبيه - د ب أ

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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية التايوانية سيليكون موشن تكنولوجي كورب تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث 42.8 مليون دولار، بما يعادل 1.29 دولار للسهم الواحد، مقابل 55.42 مليون دولار، بما يعادل 1.58 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح سيليكون موشن تكنولوجي المعدلة وفق المتغيرات الموسمية 51.16 مليون دولار، بما يعادل 1.53 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 1.86 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث تراجعت بنسبة 1.3 % إلى 250.8 مليون دولار مقابل 254.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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