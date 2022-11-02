ارتفاع أرباح «ميرسك» للشحن بالربع الثالث

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

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أعلنت شركة ميرسك الدنماركية للشحن تسجيل أرباح قبل حساب الضرائب بقيمة 9.17 مليارات دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 5.67 مليارات دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وترجع الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع العائدات بنسبة 37%. وارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثالث إلى 8.87 مليارات دولار مقارنة بـ 5.43 مليارات دولار العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك إلى 10.86 مليارات دولار مقارنة بـ 6.94 مليارات دولار العام الماضي.

وارتفعت العائدات الربعية إلى 22.76 مليار دولار مقارنة بـ 16.61 مليار دولار العام الماضي. وتوقعت الشركة أن الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بالنسبة للعام بأكمله 37 مليار دولار.

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