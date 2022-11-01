41 % نمو أرباح «تومسون رويترز» في الربع الثالث

المصدر: نيويورك - رويترز

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أعلنت تومسون رويترز ارتفاع الإيرادات وأرباح التشغيل للربع الثالث من هذا العام، مدعومة بالمكاسب في أكبر ثلاثة أقسام بها، وتمسكت بتوقعاتها لهذا العام والعام المقبل.

وسجلت شركة الأخبار والمعلومات، ومقرها تورنتو، مبيعات بقيمة 1.57 مليار دولار خلال هذا الربع بزيادة ثلاثة بالمئة، مقارنة بتوقعات بلغت 1.59 مليار دولار. وقفزت أرباح التشغيل بنسبة 41 % إلى 398 مليون دولار.

وجاءت ربحية السهم المعدلة عند 57 سنتاً. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك بالمقارنة مباشرة مع توقعات المحللين البالغة 50 سنتاً.

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