النفط يرتفع أكثر من 1% بفضل تراجع الدولار

المصدر: سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على 1% لتقلص الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار ليقلص أثر فرض قيود واسعة لمكافحة كوفيد-19 في الصين ما أوقد مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.53 دولار، أو ما يعادل 1.7% إلى 94.34 دولاراً للبرميل. وانتهى أجل عقد ديسمبر عند 94.83 دولاراً للبرميل لينخفض 1%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.38 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 87.91 دولاراً للبرميل بعد أن نزل 1.6% في الجلسة السابقة.

وأنهى الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط أكتوبر مرتفعين، ليحققا أول مكسب شهري منذ مايو بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا إنهم سيقلصون الإنتاج مليوني برميل يومياً.

وقالت تينا تنج المحللة لدى سي. إم. سي ماركتس «قلصت أسعار النفط خسائرها المبكرة مع تراجع الدولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسواق الأسهم العالمية الرئيسة في الجلسة الآسيوية اليوم قبل صدور قرار مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري».

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