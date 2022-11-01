لاجارد تنصح المركزي الأوروبي بمواصلة رفع الفائدة حتى مع الركود

المصدر: فرانكفورت - رويترز

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قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وقالت لاجارد في مقابلة مع موقع دلفي الإخباري من لاتفيا: مهمتنا هي استقرار الأسعار وعلينا تحقيق ذلك باستخدام كل الأدوات المتاحة لدينا، ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 %.

ورفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حالياً 1.5 % لما يقرب من 3 % في 2023.

وقالت لاجارد: «الهدف واضح، ولم نصل له بعد»، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع أسعار الفائدة. وقالت «سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل».

وارتفع معدل التضخم إلى 10.7 % في أكتوبر، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبي حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها مع فقدانها الثقة في رغبة المركزي على احتواء التضخم.

وأضافت لاجارد: كلما طالت فترة بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، كلما زادت التداعيات في جميع قطاعات الاقتصاد.

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