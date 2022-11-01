الذهب يصعد ويترقب اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، على الرغم من أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات التي ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 % إلى 1641.43 دولاراً للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1642.20 دولاراً للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 % مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضاً.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولاراً للذهب.

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدلاً في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

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