تضاعف أرباح «بي بي» إلى 8.2 مليارات دولار في 3 أشهر

المصدر: لندن - د ب أ

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كشفت شركة «بي بي» البريطانية للنفط تضاعف أرباحها في ثلاثة الأشهر الماضية، في ظل دعوات مطالبة بفرض ضرائب غير متوقعة أكثر صرامة على شركات الطاقة. وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أنها سوف تتضرر من الضرائب غير المتوقعة على عملياتها في بريطانيا هذا العام، على عكس شركة شل.

وقالت الشركة إن الأرباح الأساسية لتكلفة الإحلال، وهو المقياس المفضل لشركة بي بي، ارتفعت إلى 8.2 مليارات دولار في الربع الذي انتهى في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ3.3 مليارات دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وجاءت الأرباح أكثر من توقعات المحللين الذين توقعوا أن تبلغ الأرباح 6.1 مليارات دولار. وقالت الشركة إن الأرباح أضعف من الربع السابق، بعد انخفاض متوسط سعر النفط.

وكانت تكلفة برميل نفط برنت في يونيو الماضي قد بلغت نحو 114 دولاراً لكل برميل، ولكن منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي نادراً ما ارتفع السعر فوق 100 دولار.

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