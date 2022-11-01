مركزي إنجلترا يبيع أصولاً متراكمة بقيمة 838 مليار جنيه إسترليني

المصدر: لندن - د ب أ

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من المقرر أن يصبح البنك المركزي الانجليزي (بنك انجلترا)، أول بنك مركزي رئيسي يبيع أصولاً متراكمة خلال برنامج تحفيز يستمر 13 عاماً، وهو ما يعد اختباراً بشأن مدى سرعة الأسواق في التحول عن سياسات التيسير النقدي.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن البنك المركزي الانجليزي، الذي كان يشتري سندات حكومية منذ بضعة أسابيع لتهدئة ضغوط السوق، يستعد لمزاد لبيع أول 750 مليون جنيه إسترليني من الأوراق المالية قصيرة الأجل التي يريد التخلص منها، والتي تبلغ قيمتها 838 مليار جنيه إسترليني.

وتهدف هذه الخطوة إلى عكس برنامج التيسير الكمي، الذي ساعد في دعم الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «بي إن بي باريبا» بول هولينجسورث: إن تشديد السياسة النقدية من خلال مسار سعر الفائدة أمر مجرب ومختبر.

وتأتي مبيعات الأوراق المالية، في لحظة حساسة لوزارة المالية والبنك المركزي، وكلاهما ابتعدا عن تحفيز الاقتصاد من أجل كبح التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في أربعين عاماً. وسمحت عمليات البيع للمحللين والاستطلاعات المرتبطة بقطاع الصناعة بتوقع أن الركود قد بدأ بالفعل. كما طُلب من المستثمرين، بالفعل، استيعاب قيام مكتب إدارة الديون بإصدار قياسي للسندات الحكومية البريطانية لتمويل عجز يزداد بسرعة.

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