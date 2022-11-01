«بنك أوف أمريكا» يتمسك بعمل موظفيه من مكاتبهم

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أبلغت مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية «بنك أوف أمريكا كوربوريشن» جميع موظفيها في الأسواق العالمية بأنهم مطالبون بالعمل من مكاتبهم كل يوم تقريباً، حيث تسعى المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في وول ستريت إلى استعادة بعض الثقافة التي كانت سائدة قبل جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إنه تم إبلاغ الموظفين المتعاملين في الأسهم وأصحاب الدخل الثابت بأنه يمكنهم العمل عن بعد يومين فقط في الشهر. ويتخذ فريق العمل بالمؤسسة من نيويورك مقراً له، بينما يعمل البعض في مكاتب دولية.

يشار إلى أن طريقة إدارة العمل بالمؤسسة تختلف من قسم لآخر، وتتبع استطلاعاً يتم إرساله داخل الشركة، ويتم مشاركة نتائجه بين رؤساء الأقسام.

وأعلن رؤساء الوحدات عن السياسات بشكل داخلي خلال الأيام الأخيرة. وامتنع ممثل المؤسسة التي يعمل بها أكثر من 200 ألف موظف عن التعليق على تلك الأنباء.

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